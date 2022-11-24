От властей Южного Урала требуют больше миллиарда на счет агентства-банкрота

Управляющий АИР требует от правительства Челябинской области больше миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конкурсный управляющий Агентства инвестиционного развития Челябинской области (АИР) Алексей Пивоваров потребовал в арбитражном суде вернуть учреждению больше миллиарда рублей из казны Челябинской области. Эта информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

В своем заявлении Алексей Пивоваров просит суд признать недействительными два договора дарения денежных средств Челябинской области, заключенных между АИР и министерством финансов регионат в 2017 и 2018 годах. А также взыскать с правительства региона и минфина 1 млрд 8 млн 99 тыс. рублей, которые необходимо вернуть в конкурсную массу агентства.

Пока заявление управляющего оставлено без движения, так как при его подаче допущен ряд нарушений – так, Пивоваров не оплатил госпошлину. Устранить нарушения необходимо до 14 декабря.

Напомним, Агентство инвестиционного развития Челябинской области было создано в 2013 году. Его основной целью было привлечение инвесторов в регион. Однако результаты деятельности структуры, мягко говоря, оставляли желать лучшего. В итоге едва ли не единственным достижением АИР стало создание инвестиционного портала Челябинской области.

Руководство агентства очень любило ездить во всевозможные бизнес-туры, но инвесторов в регионе от этого больше не становилось. Так, например, структура должна была сопровождать резидентов ТОСЭР. Но к маю 2019 года в четырех зарегистрированных на территории Южного Урала ТОСЭР действовали лишь 14 резидентов, которые создали 280 новых рабочих мест.

В итоге в мае 2019 года власти региона приняли решение об упразднении АИР и передаче его функций фонду поддержки предпринимательства «Территория бизнеса».

Но на этом история структуры не закончилась. ФНС признала некорректным исключение из налогооблагаемой базы АНО субсидии в 1,4 миллиарда рублей, полученной АИР в 2016 году от правительства Челябинской области. Большая часть суммы (более 1 миллиарда рублей) была направлена в 2016-2017 годах на выкуп ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ (принадлежавшая правительству региона корпорация находилась в то время на грани дефолта). Затраты на приобретение ценных бумаг исключили из налогооблагаемой базы. Однако ФНС признала эти действия необоснованными, потребовав уплаты 412,5 миллионов рублей (налог на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени, штраф).

АИР пыталось оспорить решение ФНС в арбитражных судах, но безуспешно. А в январе нынешнего года объявило о собственном банкротстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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