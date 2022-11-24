В Челябинске автомобили не могут попасть на автодорогу Меридиан

Из-за продолжающегося снегопада машины не могут подняться на магистраль Меридиан в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», движение на подступах к автодороге Меридиан из Ленинского района областного центра попросту встало. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.

Наибольшие проблемы испытывают грузовики. По словам очевидцев, фуры не могут въехать на Меридиан: из-за завалившего город снега машины скользят и буксуют.

По данным Яндекс.Пробки, плотность движения у мостов на Меридиан оцениваются в 10 баллов.

В пресс-службе мэрии Челябинска сообщают, что снегопад не оставляет город. «Сейчас все силы подрядчиков брошены на патрульную очистку. Да, с учетом осадков, создается впечатление, что дороги не чистят, но это абсолютно не так», – заявляют чиновники.

Вместе с тем, подрядчикам в мэрии напоминают, что для уборки снега существуют четкие сроки: проезжая часть должна быть очищена в течение 6 часов после окончания снегопада, на ликвидацию наката и гололеда также отводится 6 часов, очистка тротуаров от рыхлого снега – сутки после завершения снегопада. На вывоз сформированных снежных валов отводится 9 суток. При этом валы должны формироваться так, чтобы не создавать опасных ситуаций на дорогах.

«Несоблюдение требований контракта грозит предписанием и штрафными санкциями», – предупреждают в мэрии подрядчиков.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»