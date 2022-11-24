Дело о загоревшемся на фестивале ребенке ушло в суд

В Челябинской области направили в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью ребенку по неосторожности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Пласта утвердило обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Миасса. Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, ЧП произошло 18 июня нынешнего года во время Бажовского фестиваля в селе Демарино. Южноуралец разжигал мангал. Средство для розжига загорелось, искры попали на синтетические брюки 11-летнего ребенка, стоящего поблизости, отчего одежда загорелась.

В результате возгорания одежды мальчик получил термические ожоги ног и руки 2-3 степени, площадью 15% поверхности тела. Позднее у ребенка развилась ожоговая болезнь. Повреждения и заболевание медики охарактеризовали как тяжкий вред здоровью.

Мужчина вину признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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