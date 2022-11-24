В Магнитогорске 26-летнюю бизнес-леди задержали за кражу у инвесторов больше миллиона рублей

Предпринимательницу задержали за кражу у жительницы Магнитогорска больше миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию обратилась 42-летняя жительница Магнитогорска. Она рассказала, что в интернете нашла группу с предложением выгодно вложить деньги.

Она внимательно ознакомилась с информацией, размещенной на странице, положительными комментариями и написала администратору, которая ей объяснила: чтобы получить первый доход от инвестиций, необходимо лично встретиться, заключить договор и передать любую сумму, которую та посчитает нужной.

Женщина согласилась, и при личной встрече с жительницей Магнитогорска заключила договор и передала ей 200 тысяч рублей. В документе прописали процентное соотношение ежемесячных выплат от вложенной суммы. Через некоторое время свежеиспеченный инвестор получила 60 тысяч рублей в качестве прибыли и, решив, что таким способом можно заработать, вложила еще 850 тысяч рублей. Однако больше она денег не видела. Женщина поняла, что ее обманывают и обратилась в полицию.

Полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее не судимая 26-летняя жительница города, числившаяся директором общества с ограниченной ответственностью. Полученные деньги она тратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

На период следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Если вас обманули и вы стали потерпевшими от действий данной гражданки, которая создала группу «Октагонгрупп» и заключала инвестиционные договоры, – сообщите имеющуюся информацию в Следственную часть СУ УМВД России по городу Магнитогорску по адресу: ул. Строителей, д.11 кабинет 426, телефон: 8-3519-29-88-68, обратилась следователь по особо важным делам майор юстиции Александра Селиверстова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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