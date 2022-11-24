К снегопадам в Челябинской области добавятся аномальные морозы

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в первой половине ночи 25 ноября в большинстве районов ого Урала ожидается сильный снег, местами очень сильный, в отдельных районах метели, снежные заносы, в южных районах отложения на проводах и предметах в виде гололеда и мокрого снега, на дорогах гололедица, местами сильная.

Кроме того, 25-29 ноября в отдельных районах ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

Так, в ночь на субботу, 26 ноября, по области ожидается до 29 градусов мороза, в Челябинске – до 28 градусов ниже нуля.

Ноябрь 24, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»