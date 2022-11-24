Челябинцам представили проект новой трамвайной ветки из Ленинского района на вокзал

В Челябинске прошли публичные слушания по проекту строительства новой трамвайной ветки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект анонсированного весной нынешнего года продления трамвайной линии по улице Дзержинского обсудили сегодня, 24 ноября, в Доме архитектора.

В рамках его реализации планируется расширить мост, соединяющий Ленинский район с районом железнодорожного и автовокзала, а также улицей Доватора. Новая трамвайная ветка соединит Ленинский район с улицей Степана Разина с выходом на Цвиллинга.

По словам авторов проекта, ветка станет частью челябинского метротрама. По итогам его реализации планируется сохранить шесть полос автомобильного движения на путепроводе, расширить до аналогичного количества улицу Дзержинского, а также оборудовать трамвайные пути шириной 6 метров.

Интересно, что представленный проект вызвал возражения со стороны ряда депутатов Ленинского райсовета. Один даже задался вопросом: почему речь зашла о развитии именно трамвайного маршрута, а не троллейбусного. Главная проблема, по мнению критиков, связана с перегруженностью путепровода. По мнению челябинцев, движение автомобилей по мосту и сейчас регулярно приводит к образованию пробок, а если запустить на развязку еще и трамвай, ситуация только осложнится.

Однако авторы проекта заверили, что все нормативные требования будут соблюдены. В итоге предложения проектантов участники публичных слушаний поддержали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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