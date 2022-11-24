В Челябинске жители выступили против проекта застройки территории Каширинского рынка

В Челябинске раскритиковали проект комплексного развития территории, занимаемой Каширинским рынком.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект застройки участка в Калининском районе высотными жилыми домами категорически не устроил жителей.

Напомним, землю, на которой преимущественно располагался Каширинский рынок (старейший в городе) планировалось развивать в рамках программы комплексного развития территории.

На участке в границах улиц Ижевская, Игнатия Вандышева, Братьев Кашириных, а также примыкающем к территории гаражного кооператива «Таганай» застройщик планирует построить семь жилых домом высотой от 7 до 23 этажей, организовать пешеходные зоны, общественные пространства и подземный паркинг.

Кроме того, в новом квартале намеревались возвести школу на 1500 мест и организовать 300 мест в детских садах.

Однако планы строителей вызвали активное неприятие со стороны жителей района. И дело не только в опасениях челябинцев, что 23-этажные здания закроют их окна от солнечного света. «Комплексное развитие территории должно улучшать жизнь всего района, а под видом КРТ нам предлагают просто уплотнительную застройку, где будет исключительно коммерческое жилье», – возмутились горожане.

Возникли вопросы и по обеспечению жителей новых домов медицинской помощью. Так, расположенная поблизости ОКБ №3 уже переполнена, напомнили участники слушаний. Проект откровенно сырой, уверены они. Ведь пока его авторы представили лишь жилые дома, общественные же пространства существуют лишь на словах.

Беспокоит жителей и проблема транспортной доступности. Уже в следующем году на улице Братьев Кашириных появится выделенная полоса для общественного транспорта, напомнили они проектантам. Это значит, что пропускная способность магистрали снизится. А она и теперь сталкивается с автомобильными пробками. Что уже говорить о том времени, когда население вырастет на несколько тысяч человек.

В дискуссию пришлось вступить и.о. главы Калининского района Владимиру Шамне. Бывший чиновник мэрии попытался вступиться за подрядчика. Но горожане его не услышали.

В итоге договорились, что проект примут, но доработают с учетом всех замечаний. И не исключено, что вынесут на публичные обсуждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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