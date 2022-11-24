Челябинск остался без паспорта готовности к зиме

Челябинск не смог получить паспорт готовности к отопительному сезону.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора, ведомство завершило проверки готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2022-2023 годов.
«Проведена оценка готовности 404 муниципальных образований Свердловской, Челябинской и Курганской областей к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов, – уточнили представители Ростехнадзора. – Паспорта готовности выданы 327 муниципальным образованиям».
Среди подтвердивших готовность к зиме Екатеринбург и Курган. А вот Челябинска в списке не оказалось.
«Акт неготовности получил Челябинский городской округ в связи с неисполнением обязательных условий, установленных Правилами подготовки к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 №103. Работа по выполнению условий продолжается», – заявили в ведомстве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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