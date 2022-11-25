Несколько авиарейсов задержались с вылетом из Челябинска. Ждать пришлось до пяти часов

Из челябинского аэропорта задержали вылет сразу нескольких самолетов

Как передает корреспондент РИА «Новый День», меньше всего повезло пассажирам рейса, направлявшегося в турецкую Анталью. Отправления они прождали более 4,5 часов.

Еще одним рекордсменом стал самолет в Анталью, покинувший Челябинск с опозданием в 3,5 часа.

Еще несколько рейсов – в Санкт-Петербург, Сочи, Москву и Душанбе – отправились с задержкой менее одного часа.

По данным пресс-службы аэропорта «Челябинск», причиной задержек стало опоздание самолетов с прибытием. В самом аэропорте действует работа продолжается в штатном порядке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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