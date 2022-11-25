В Челябинске назвали худшие автобусные маршруты октября

Транспортники рассказали о худших маршрутах Челябинской агломерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» подвел итоги приемки транспортной работы за октябрь по маршрутам регулируемого тарифа Челябинской агломерации.

Худшими маршрутами транспортники признали те, что вызывали не одну жалобу жителей региона. Так, в Челябинске неудовлетворительной признали работу автобусов №14 «Новосинеглазово – Железнодорожный вокзал», №48 «Поселок Керамзавода – Теплотехнический институт», №33 «Поселок Фатеевка – ПКиО имени Гагарина».

В Копейске худшим стал маршрут №16 «Автовокзал – Улица Мира».

Больше всешо претензий из межмуниципальных маршрутов собрали №483 «Поселок Старокамышинск – ПКиО имени Гагарина» и №136к «Белый хутор – Железнодорожный вокзал».

Челябинск, Виктор Елисеев

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