Реку на Южном Урале усеяли ледяные цветы

Реку у границ Зигальги усеяли ледяные цветы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», считается, что «ледяные цветы» – явление очень редкое. Но на реке Юрюзань у границ «Зигальги» они распускаются второй год подряд. Растут такие «цветы» при очень специфических условиях: тонкий лед, большая разница температур воздуха и воды и полный штиль.
«По сути, сам процесс – просто конденсация перенасыщенного влагой слоя при контакте с холодным воздухом. А сами «ледяные цветы», которые еще называют арктическими, – фигурный иней», – отметили сотрудники парка.
Правда, любоваться ими можно совсем недолго, ведь при малейшем ветре вся эта красота исчезает.
Челябинск, Виктор Елисеев
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