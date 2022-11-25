Реку на Южном Урале усеяли ледяные цветы

Реку у границ Зигальги усеяли ледяные цветы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», считается, что «ледяные цветы» – явление очень редкое. Но на реке Юрюзань у границ «Зигальги» они распускаются второй год подряд. Растут такие «цветы» при очень специфических условиях: тонкий лед, большая разница температур воздуха и воды и полный штиль.

«По сути, сам процесс – просто конденсация перенасыщенного влагой слоя при контакте с холодным воздухом. А сами «ледяные цветы», которые еще называют арктическими, – фигурный иней», – отметили сотрудники парка.

Правда, любоваться ими можно совсем недолго, ведь при малейшем ветре вся эта красота исчезает.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»