В Челябинске продлили один из автобусных маршрутов

В Челябинске ищменили схему движения одного из автобусных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 декабря маршрут №27 «Поселок Фатеевка – Пригородный вокзал» изменяется.

Автобус будет следовать с заездом к пригородному железнодорожному вокзалу. В остальном – без изменений.

Первый рейс ежедневно из поселка Фатеевка будет отходить в 6:50. От Пригородного вокзала в 7:39.

Последний рейс ежедневно из поселка Фатеевка в 20:06. От Пригородного вокзала в 20:55.

Челябинск, Виктор Елисеев

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