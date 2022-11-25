«Половина просто бросили машины»: уральский город занесло снегом

Дороги южноуральского городка утонули в сугробах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», многие жители Карталов сегодня, 25 ноября, утром вынуждены были добираться на работу пешком. Причиной в прошедших сильных снегопадах, буквально заваливших снегом дороги муниципалитета. Об этом местные жители сообщили в социальных слезах.

«Сегодня утром полгорода просто бросили машины на дорогах. Некоторые даже не знают, где им пришлось оставить свой автомобиль. Я еле выехала из частного сектора, потом застряла», – рассказала сотрудница РЖД на страницах телеграм-канала «Картновости».

По словам карталинки, после того как ее автомобиль застрял в сугробе, остаток пути она прошла по сугробам вдоль железнодорожных путей. Тем же путем пришлось идти и многим ее коллегам.

Напомним, сильные снегопады начались в Челябинской области в ночь на 24 ноября. В большинстве районов Южного Урала снег не прекращался больше суток.

Ситуацию на юге региона осложняет образовавшийся из-за осадков гололед.

Челябинск, Виктор Елисеев

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