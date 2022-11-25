Челябинец, прокутивший хозяйские 700 тысяч рублей, предстанет перед судом

В Челябинской области направили в суд уголовное дело в отношении жителя региона, укравшего у работодателя 1,5 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в краже, совершенной в особо крупном размере.

По версии следствия, в ноябре 2022 года челябинец был в гостях у своего работодателя. Мужчины выпивали. Дождавшись, когда бизнесмен уснет, он вытащил у него из ящика стола 1,5 миллиона рублей и сбежал.

С похищенными деньгами он отправился в Курган, арендовал там сауну и куролесил три дня. За это время челябинец потратил на выпивку, продукты и развлечения больше 720 тысяч рублей.

Через некоторое время его задержала полиция. Судебного разбирательства южноуралец дожидался под стражей.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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