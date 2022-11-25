Южноуральцы смогут сообщить в прокуратуру о нарушениях прав инвалидов по телефону

В прокуратуре Челябинской области организована работа «горячей линии» по вопросам нарушений прав инвалидов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в преддверии Международного дня инвалидов с 28 по 30 ноября будет проведена «горячая линия» по вопросам социальной защиты инвалидов, проживающих в регионе.

О случаях нарушения прав инвалидов южноуральцы смогут сообщить по телефонам 8 (351) 239-21-62, 239-21-08, 239-20-00.

В случае нарушений прав детей-инвалидов можно позвонить по телефону 8 (351) 239-21-08.

Также жители региона могут обратиться по телефону 8 (351) 239-20-00, где можно получить информацию о порядке рассмотрения обращений граждан и организации личного приема.

Аналогичные горячие линии будут организованы в прокуратурах городов и районов. Южноуральцы могут позвонить по телефонным номерам, указанным на сайте прокуратуры в разделе «структура» (районные и городские прокуратуры).

Обращения принимаются с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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