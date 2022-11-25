Экологическая программа уральских металлургов отмечена национальной премией

Экологическая программа ММК отмечена национальной премией «Приоритет-2022».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», использование компанией наилучших доступных технологий при модернизации производства и строительстве новых современных природоохранных сооружений с одновременным выводом из работы устаревших мощностей получило высокую оценку экспертного жюри.

ПАО «ММК» стал победителем VIII Национальной премии в области промышленных и цифровых передовых технологий «Приоритет-2022» в номинации «ESG-практики» за реализацию экологической программы и управление климатическими рисками.

Экспертный и индустриальный советы премии отметили проекты Магнитки по вводу в эксплуатацию новых систем газоочистки кислородно-конвертерного и электросталеплавильного производств, а также комплекс мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ, включая систему мониторинга выбросов с применением метода машинного зрения.

Реализация экологических программ является одним из приоритетов Группы ММК, поскольку обеспечивает формирование безопасной и комфортной окружающей среды для жизни и здоровья людей – работников компании и жителей регионов присутствия.

Магнитка также поддерживает глобальные усилия по предотвращению климатических изменений и внедряет передовые практики по сокращению выбросов. Стратегия ММК уже позволила снизить уровень загрязнения атмосферы Магнитогорска с очень высокого до повышенного. Согласно планам компании, к 2025 году Магнитогорск должен получить статус «Чистый город», что подразумевает значение комплексного индекса загрязнения атмосферы на уровне ниже 5.

ПАО «ММК» является постоянным участником конкурса «Приоритет». В 2021 году наградой в номинации «Металлургия» был отмечен проект реконструкции стана 2500 горячей прокатки. Ранее компанию награждали за реализацию стратегии цифровизации, строительство аглофабрики №5, освоение полимерного проката SteelArt, развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката, а также разработку и производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Национальная премия «Приоритет» была основана в 2015 году, одновременно с утверждением программы импортозамещения Правительства РФ на 2015-2020 годы. Она вручается за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности и ИТ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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