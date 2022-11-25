В Челябинске расторгли контракт с разработчиком проекта очистки реки Миасс

Правительство Челябинской области отказалось от услуг фирмы, намеревавшейся разработать проект по очистке реки Миасс в областном центре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Южного Урала и компания «Агроинвестстрой» из Казани расторгли контракт по соглашению сторон. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно размещенным на портале документам, работы по выполнению контракта так и не были начаты. Известно, что проектанты так и не смогли договориться с мэрией Челябинска о выделении участков на берегу водной артерии для складирования донных отложений.

В минэкологии теперь прорабатывают дополнительные вопросы проектирования реабилитации реки Миасс совместно с городскими властями. После этого снова запустят конкурсные процедуры.

Интересно, что это уже третий подрядчик, пытавшийся заняться реабилитацией реки Миасс в Челябинске, с которым власти разрывают отношения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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