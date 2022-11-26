В Челябинске отменили занятия в школах

Из-за мороза в Челябинске отменили занятия в школах.

Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурной диспетчерской службе Челябинска, в субботу, 26 ноября, из-за низкой температуры атмосферного воздуха отменяются занятия в школах с первого по седьмой классы первой и второй смены.

Утром 26 ноября в Челябинске было 26 градусов ниже нуля. Днем, по данным Челябинского гидрометцентра, ожидается -17, -19 градусов, ветер 2-7 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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