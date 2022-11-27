«Магнитка» продлила победную серию, обыграв «Салават Юлаев»

Магнитогорский «Металлург» второй раз подряд одолел уфимский «Салават» – 3:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после победы в Магнитогорске «Металлург» встретился с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. Но и здесь башкирские хоккеисты не смогли обыграть соседей.

Первый период хозяева оставили за собой. На 11-й минуте матча нападающий «Салавата» Глеб Кузьмин с подачи Данила Аймурзина открыл счет – 1:0, с этим счетом команды ушли на перерыв.

Но второй игровой отрезок принес успех уже гостям: на 26-й минуте встречи Семен Кошелев с передачи Анатолия Никонцева сравнивает счет – 1:1. И это также был единственный гол в периоде.

Все решилось в третьм игровом отрезке. В начале 44-й минуты Егор Коробкин замкнул розыгрыш Павла Акользина и Михаила Фисенко – 2:1 в пользу «Металлурга». В конце периода хозяева рискнули, сняв вратаря в пользу шестого полевого игрока. Этим и воспользовался Филипп Майе, поразив пустые ворота за 53 секунды до финальной сирены -3:1, магнитогорцы вновь побеждают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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