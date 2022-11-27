«Трактор» дрогнул перед «Спартаком»

Челябинский «Трактор» проиграл на домашней арене «Спартаку» из Москвы – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гости уже в первом периоде завладели инициативой.

На 7-й минуте встречи Никита Сусуев замкнул розыгрыш Егора Савикова и Андрея Локтионова – 1:0 в пользу красно-белых. Две минуты спустя Илья Карпухин восстановил равновесие, но на 19-й минуте москвичи после удара Алексея Егорова вновь вырвались вперед – 2:1.

Во втором игровом отрезке все усилия челябинцев закончились ничем. Зато «Спартак» увеличил разрыв в счете: на 26-й минуте матча Никита Сусев оформил дубль – 3:1 в пользу гостей. На 35-й минуте челябинец Михаил Котляревский вновь сократил разрыв до минимума. Но москвичи были в ударе. На 39-й минуте Матвей Заседа делает счет 4:2, а ровно минуту спустя Даниэль Усманов упрочивает преимущество – 5:2.

На 50-й минуте встречи Александр Шепелев после передачи Альберта Яруллина отгрывает одну шайбу, но на большее челябинцам сил не хватает – 3:5, «Трактор» терпит поражение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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