В Челябинской области ограничили движение по автодороге М-5

На магистрали М-5 под Миассом ограничили движение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение автомобильного движения на участке 1780 км – 1790 км (от Чебаркуля в сторону Миасса) автодороги М-5 будет действовать на протяжении нескольких часов.
По информации ФКУ Упрдор «Южный Урал», связано оно с продолжающимся капитальным ремонтом.
Сегодня, 28 ноября, с 9:00 до 14:00 на участке магистрали введут ограничениев виде снижения скорости и реверсивного движения.
Челябинск, Виктор Елисеев
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