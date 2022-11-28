Объем вкладов южноуральцев превысил полтриллиона рублей

Объем банковских сбережений южноуральцев за год вырос на 11%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе отделения Уральского главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, сумма рублевых банковских вкладов (без учета средств на счетах-эскроу) жителей региона на 1 октября 2022 года составила 501 миллиард рублей. Это на 11% больше, чем год назад.

В национальной валюте южноуральцы размещают основную часть сбережений: доля рублевых вкладов составила 95% в общем объеме средств на депозитных счетах. Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в ноябре составила 7%.

Вкладчики теперь знакомятся с основными условиями депозитов в удобной и понятной форме. С 1 октября этого года банки обязаны указывать минимальную гарантированную ставку по вкладу на первой странице договора, а также включать в него таблицу с важными условиями, приведенными в краткой и доступной форме. Ознакомиться с ними при выборе и открытии депозита можно как в офисе, так и онлайн.

«В таблице должны быть указаны процентная ставка, сумма и валюта вклада, условия и период начисления повышенных ставок. В таблицу могут быть включены и другие условия, которые не противоречат требованиям законов. Новые правила помогут потребителям финансовых услуг разобраться в особенностях вкладов, сравнить предложения разных банков и выбрать подходящее», – комментирует управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»