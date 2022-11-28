В мэрию Верхнего Уфалея нагрянули силовики

Мэра Верхнего Уфалея увезли в СКР после обысков в городской администрации.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник, 28 ноября, в мэрии Верхнего Уфалея прошли обыски. Изъятие документов началось утром.
После этого главу города Сергея Тарасова увезли в одну из силовых структур.
По информации ряда источников, действия силовиков могут быть связаны с нарушениями при покупке жилья для детей-сирот.
Г-н Тарасов возглавил Верхний Уфалей в январе 2021 года. До этого он работал заместителем главы города.
Челябинск, Виктор Елисеев
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