В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели школьницы после падения на горке

На Южном Урале начали проверку после смерти ребенка в больнице.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнеуральского района поставило на контроль ход доследственной проверки, проводимой СКР по факту смерти 8-летней девочки.
Трагедия произошла 26 ноября в поселке Петропавловский, где школьница упала при катании на тюбинге со снежной горки. В тот же день она скончалась от полученных травм в больнице.
В настоящее время следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ход и результаты доследственной проверки поставлены прокуратурой на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
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