В Челябинском зоопарке появилась маленькая львица

В Челябинском зоопарке рассказали о пополнении.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, пополнение у них появилось еще 11 ноября, но хранилось к секрете.

Уже больше полумесяца в стенах учреждения содержится маленькая львица Киара. Ее привезли из Пятигорского зоопарка. Малышка родилась в середине апреля у пары львов: Баграта и Лады, в помете из двух котят она – единственная девочка. Сотрудники учреждения, что она сблизится с львенком Севой.

«Когда обязательные карантинные мероприятия Киары закончатся, Севу ждет долгожданна встреча с львицей, которая станет либо любовью всей его жизни, либо головной болью. Зоологи уже отмечают, что характер у девушки не простой, а царственный, властный и дерзкий», – рассказали в зоопарке.

Появление Киары на экспозиции планируется после 10 декабря. Первое время эти львиные дети будут жить в соседних вольерах, присматриваться и принюхиваться друг к другу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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