Торговая сеть в Челябинской области заплатила штраф за мнимые скидки во время пандемии

Торговая сеть «Монетка» заплатила штраф за фиктивные скидки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, штраф в 100 тысяч рублей заплачен на недобросовестные действия торговой сети во время пандемии коронавируса.

Ранее ведомство установило, что «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд») нарушила антимонопольное законодательство при размещении в магазинах информации о продаже имбиря с существенными скидками.

Действия компании по указанию фиктивной скидки являются нечестным методом ведения бизнеса и противоречат вошедшей в деловой оборот практике предоставления скидок потребителям, подчеркнули в УФАС.

Между тем, в разгар пандемии COVID-19 (в мае 2020 года) в ряде магазинов сети начали продажу имбиря по цене 199 рублей и 399 рублей за килограмм с учетом скидок в 79% и 59%. При этом на ценнике указывалась информация о предшествующей цене – 999 рублей за килограмм.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что по цене 999 рублей имбирь реализовывался в магазинах торговой сети не более трех дней. Продолжительное время его цена была значительно ниже. Розничная цена на имбирь в других торговых сетях Челябинска и Челябинской области в указанный период составляла не больше 550 рублей за килограмм, – отметили в антимонопольном ведомстве. – В результате потребители были введены в заблуждение относительно предыдущей цены товара и предоставлении значительной скидки на имбирь».

В УФАС подчеркивают, что акция с фиктивными скидками проходила в условиях повышенного спроса на имбирь в период пандемии коронавируса, режима самоизоляции и, соответственно, приобретения продуктов в ближайшем магазине, без учета выгодных предложений в других торговых объектах. Это привело к росту объемов продажи имбиря в торговой сети.

Факт игры со скидками был выявлен Челябинским УФАС России в мае 2020 года. В этом же месяце антимонопольщики выдали предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки недобросовестной конкуренции. Однако компания не исполнила предупреждение, и УФАС возбудило дело о нарушении закона о защите конкуренции.

В итоге торговую сеть признали виновной и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Компания пыталась спорить это решение в судах различных инстанций, но безуспешно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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