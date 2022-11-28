российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 ноября 2022, 17:51 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

ТРК в центре Челябинска выставили на продажу

Семейство предпринимателей выставило на торги ТРК «КУБа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о продаже торгово-развлекательного комплекса «КУБа», расположенного на пересечении улиц Цвиллинга и Карла Маркса, появилось на одном из порталов по продаже и аренде недвижимости.

«Рассматриваем предложения о покупке торгово-развлекательного комплекса «КУБа». Комплекс расположен в самом центре города Челябинска. Вокруг расположены бизнес центры и административные здания, множество театров и выставок. Также в пределах шаговой доступности находятся любимые места отдыха горожан и гостей Челябинска – набережная и пешеходная часть улицы Кирова. В настоящий момент в комплексе проходит реконцепция», – говорится в публикации.

За пятиэтажный комплекс общей площадью 46 тысяч квадратных метров с автомобильной парковкой в цоколе собственники просят 1,2 миллиарда рублей. Большая часть объекта принадлежит семейству предпринимателя Артура Никитина.

По словам топ-менеджеров ТРК, в настоящее время учредители рассматривают несколько предложений от потенциальных покупателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,