ТРК в центре Челябинска выставили на продажу

Семейство предпринимателей выставило на торги ТРК «КУБа».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объявление о продаже торгово-развлекательного комплекса «КУБа», расположенного на пересечении улиц Цвиллинга и Карла Маркса, появилось на одном из порталов по продаже и аренде недвижимости.

«Рассматриваем предложения о покупке торгово-развлекательного комплекса «КУБа». Комплекс расположен в самом центре города Челябинска. Вокруг расположены бизнес центры и административные здания, множество театров и выставок. Также в пределах шаговой доступности находятся любимые места отдыха горожан и гостей Челябинска – набережная и пешеходная часть улицы Кирова. В настоящий момент в комплексе проходит реконцепция», – говорится в публикации.

За пятиэтажный комплекс общей площадью 46 тысяч квадратных метров с автомобильной парковкой в цоколе собственники просят 1,2 миллиарда рублей. Большая часть объекта принадлежит семейству предпринимателя Артура Никитина.

По словам топ-менеджеров ТРК, в настоящее время учредители рассматривают несколько предложений от потенциальных покупателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»