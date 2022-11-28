В Челябинске останавливают работу популярного автобусного маршрута

В Челябинске прекращают работу одного из популярных автобусных маршрутов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 1 декабря приостанавливается обслуживание автобусного маршрута №16 «ЧМК – ЮУрГУ».

«Временно пользуйтесь маршрутами по нерегулируемому тарифу №3, №10, №49, №58. Жители поселка Челябэнерго могут воспользоваться маршрутами по регулируемому тарифу №132 «Красное поле – ЧМК».

Приостановка работы маршрута связана со срывом трех аукционов по выбору предприятия для его обслуживания. Два из них предлагали работу на маршруте на автобусах средней вместимости и один – большой вместимости. Но для участия в них не было подано ни одной заявки.

Согласно размещенному на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области реестру муниципальных маршрутов, с начала 2022 года обслуживанием маршрута занималось ООО «Третий автобусный парк». Компанию долгое время контролировали семейство Карелиных и их бизнес-партнер Станислав Новичихин. Однако, по данным портала audit-it.ru, в октябре текущего года предприятие перешло в собственность возглавлявшего его с 2019 года Эдуарда Маховского, тесно связанного с предыдущими владельцами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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