В челябинских школах вновь отменили занятия

В Челябинске ученики начальной школы останутся дома из-за мороза.

Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурной диспетчерской службе Челябинска, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха во вторник, 29 ноября, отменяются занятия в школах города с 1 по 4 классы первой и второй смен.

Минувшей ночью и утром в Челябинске было 24-26 градусов ниже нуля, скорость ветра до 7 метров в секунду. Днем в областном центре ожидается -14, -16 градусов.

Напомним, ранее городские власти уже отменяли занятия в наступившем сезоне: в субботу, 26 ноября, дополнительный выходной из-за холодов получили учащиеся первых-седьмых классов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»