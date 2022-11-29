Челябинка, заказавшая сожительницу бывшего мужа, повторно предстанет перед судом

В Челябинске отменили приговор ревнивице, пытавшейся облить соперницу кислотой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отменил приговор 49-летней челябинке, планировавшей покушение на сожительницу бывшего мужа.

Напомним, в июне этого года Калининский районный суд Челябинска признал женщину виновной в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В 2020 году она решила отомстить сожительнице бывшего мужа. Она нашла человека, согласившегося за 130 тысяч рублей облить соперницу «Царской водкой» (смесь соляной и азотной кислот). Жидкость она передала ему лично.

Однако мужчина не стал выполнять заказ, обратившись вместо этого в полицию. Челябинку задержали.

На момент оглашения приговора челябинка уже отбывала наказание: она получила 5 лет лишения свободы за мошенничество с квартирами. В итоге срок заключения увеличили до семи лет. Кроме того, судья обязал ее выплатить сопернице в качестве компенсации морального ущерба 200 тысяч рублей.

Однако в ходе рассмотрения апелляционной жалобы Челябинский областной суд счел, что в ходе рассмотрения дела в первой инстанции было существенно нарушено уголовно-процессуальное законодательство, и вернул материалы в районный суд для повторного рассмотрения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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