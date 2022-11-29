В Магнитогорске в гараже дома прогремел взрыв

Взрыв газа спровоцировал пожар в частном доме в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в ночь на 29 ноября в частном секторе Магнитогорска.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, по предварительным данным, возгорание спровоцировала разгерметизация газового оборудования легкового автомобиля, стоявшего в гараже. В результате взрыва сам гараж частично обрушился, а пламя перекинулось на жилой дом.

Прибывшие к месту ЧП пожарные ликвидировали открытое горение. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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