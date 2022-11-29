Пост в аппарате южноуральского губернатора занял экс-силовик, занимавшийся проблемой экстремизма

Бывший высокопоставленный полицейский назначен замглавы аппарата губернатора Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области назначен Александр Зацепин.

Кресло замруководителя было вакантным почти год: в конце января занимавший его Алексей Фартыгин занял должность заместителя руководителя.

Александр Зацепин – выходец из силовых структур. Последняя должность, которую он занимал – заместитель начальника центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»