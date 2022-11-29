Жажда праздника: Деда Мороза и Снегурочку планируют пригласить втрое больше южноуральцев

Спрос на услуги артистов в Новый год вырос в Челябинске почти втрое.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области назначен Александр Зацепин.родители заранее активно бронируют даты у артистов – спрос на их услуги на Авито только в ноябре в Челябинске подскочил сразу на 174% по сравнению с прошлым годом. Таковы данные портала «Авито».

Подготовку к новогодним праздникам многие жители страны в этом году начали заранее. Уже в ноябре россияне активно ищут Дедов Морозов и Снегурочек и бронируют свободные даты. По данным Авито Услуг, только в ноябре спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки по всей стране вырос сразу на 147% по сравнению с прошлым годом. А в Челябинске рост спроса составил +174%. Объявлений от «волшебников» на Авито за этот же период в городе стало больше на 20%.

Средняя стоимость работы Деда Мороза и Снегурочки на Авито в Челябинске в ноябре составила порядка 1500 рублей за услугу. В эту стоимость входит классическая игровая программа на дому для одного или нескольких детей. Цена может расти в зависимости от масштаба и формата мероприятия. Например, стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в детском саду или младшей школе на праздничном утреннике для детей стартует в среднем по России от 3 тысяч рублей.

Также стоимость зависит и от того, насколько давно Дед Мороз в профессии и какая у него «команда». Среди предложений на Авито – объявления от студентов и выпускников актерских, творческих и педагогических специальностей, от артистов с многолетним стажем, творческих коллективов, а также от студий по организации детских праздников. Так, цена за услуги начинающего артиста, который дает свои первые выступления, по стране составляет порядка 2 тысяч рублей за детский утренник. А вот Дед Мороз с многолетним опытом и со своей сказочной компанией может брать за свое выступление минимум от 5 тысяч рублей.

Кстати, Дед Мороз и Снегурочка могут поздравить не только детей, но и взрослых – новогодних героев также приглашают и на корпоративы или предновогодние вечеринки с друзьями или большой компанией. Программа и формат конкурсов, конечно, будут меняться и подстраиваться под коллектив и пожелания заказчиков. Например, по заказу от руководителя Дед Мороз может неожиданно приехать офис в предновогодний день, поздравить сотрудников, провести викторины или конкурсы – в среднем такая программа обойдется в 3 тысячи 500 рублей.

Помимо Деда Мороза и Снегурочки, героями предстоящего Нового года будут и другие зимние персонажи. На предновогодние детские праздники в ноябре родители также искали аниматоров в костюме Белого Мишки и героев мультфильмов: например, Анну, Эльзу и Олафа из мультфильма «Холодное сердце».

Челябинск, Виктор Елисеев

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