Зима захватывает детский сад в южноуральской деревне

В Челябинской области воспитанники детского сада старадают от холода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», целая группа замерзает в детском саду в деревне Мельниково Чебаркульского района. Об этом родители воспитанников рассказали в социальных сетях.

«Детский сад «Березка». В младшей группе холодно, максимум температура 17 градусов, а бывает и 12 градусов. Дети мерзнут, постоянно все болеют,спят в холодных кроватках. Причем в старшей группе жарко. Это же не дело, давно уже у нас такая ситуация», – рассказала мать одного из дошкольников в сообществе «Текслер, помоги».

По словам других жителей деревни, такая ситуация сохраняется в дошкольном учреждении не первый год. По информации же местных властей, руководство детского сада даже получало предписание по исправлению положения.

«У вопроса есть история: обслуживающая организация выдала предписание руководству детского сада о тех мероприятиях, которые необходимо провести для нормализации температурного режима в группе. По какой-то причине заявка на работы не была оформлена, – сообщили в администрации Чебаркульского района. – Сейчас решается вопрос, что необходимо и возможно сделать в условиях отопительного периода».

Позднее чиновники уточнили, что сегодня, 29 ноября, замглавы района выезжал в детский сад. «Уже завтра составят дефектную ведомость. В выходные (поскольку отопление придется отключать) врежут дополнительно три батареи и одну отремонтируют. К понедельнику станет теплее», – пообещали в администрации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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