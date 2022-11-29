Челябинцы смогут сами открывать двери в трамваях

С 1 декабря двери в новых трамваях в Челябинске начнут открываться по-новому.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», с 1 декабря обслуживание пассажиров по трамвайных маршрутам регулярных перевозок на новом подвижном составе будет проходить с применением системы адресного открытия дверей – благодаря ей пассажиры смогут сами нажимать на кнопки на дверях для входа в салон или выхода из него.

«При подъезде к остановке общественного транспорта водитель включает разрешение на открывание дверей пассажирами. При этом открываются не все двери транспортного средства, а только те, которые нужны пассажирам для посадки или высадки», – рассказали представители компании-перевозчика.

Для этого необходимо будет воспользоваться кнопкой адресного открывания дверей, располагающихся в новых вагонах (старые трамваи такими устройствами не оборудованы) на всех дверях, как со стороны салона, так и со стороны улицы. У кнопки ярко-зеленый корпус с дополнительной светодиодной подсветкой. После полной остановке вагона она становится активной и вокруг нее загорается зеленый индикатор.

«В первую очередь, система адресного открытия дверей сохраняет комфортный микроклимат в салоне, делая работу обогревателя зимой и кондиционера летом максимально эффективной. Помимо этого, благодаря ей происходит экономия электроэнергии и значительно уменьшается износ дверных механизмов», – рассказали представители перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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