Магнитогорский «Металлург» не оставил шансов «Куньлуню»

Магнитогорские хоккеисты на подмосковной арене разгромили китайский «Куньлунь Ред Стар» – 6:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь в первом периоде хозяева попытались навязать свою игру «Магнитке».

Им даже удалось открыть счет. В начале 7-й минуты встречи Тайлер Вон с подачи Кайла Вуда поразил ворота Василия Кошечкина – 1:0, и с этими цифрами команды ушли на первый перерыв.

Оставшиеся два игровых отрезка проходили под диктовку южноуральцев. Уже на 23-й минуте матча Егор Коробкин сравнивает счет – 1:1. После этого магнитогорцы дали «Куньлуню» посопротивляться еще 11 с небольшим минут. На 35-й минуте Джош Карри вывел гостей вперед. Далее Данила Юров и Никита Коростелев каждый с промежутком примерно в две минуты довели счет до 4:1.

В третьем периоде разгром продолжился. На 54-й минуте матча Алексей Маклюков отправил в ворота китайского клуба пятую шайбу. А почти за две с половиной минуты до финальной сирены Владислав Еременко установил финальный счет – 6:1, «Магнитка» продляет победную серию до четырех матчей.

2 декабря «Металлург» на домашней арене принимает ЦСКА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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