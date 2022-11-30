Главного инженера челябинской больницы задержали за взятку в 2,3 миллиона рублей

В Челябинске главный инженер больницы и бизнесмен стали фигурантами уголовного дела о коррупции.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении главного инженера одной из больниц областного центра и индивидуального предпринимателя, подозреваемых, в соответствии со степенью участия, в получении взятки в особо крупном размере, даче взятки в особо крупном размере и мошенничестве.

По версии следствия, главный инженер медицинского учреждения в 2021-2022 годах получил от бизнесмена более 2,3 миллиона рублей за утверждение завышенных объемов по утилизации и вывозу жидких отходов учреждения.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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