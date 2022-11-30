В Челябинске полторы сотни домов до вечера останутся без отопления

Из-за ремонта в Челябинске 140 домов отключат от отопления и горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 ноября, МУП ЧКТС проведет в Металлургическом районе Челябинска ремонтные работы на наружных сетях. Об этом управляющая компания «Ремжилзаказчик Металлургического района» сообщила на своей странице в социальных сетях.

На время их проведения, с 10:00 до 22:00, запланировано отключение теплоносителя по следующим адресам:

60 лет Октября – 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16а, 18а, 22а, 24а, 38а, 56;

Байкальская – 17, 19, 24, 26, 27, 27а, 29, 29а, 30, 31, 32, 42, 46, 48;

Бородинская – 14;

Б. Хмельницкого – 26;

Вахтангова – 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 8, 10, 10а;

Вишнегорская – 8;

Дружбы – 3, 4а, 5, 8, 19, 21, 23, 27;

Дегтярева – 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 22а, 31, 32, 40, 40а, 41, 43, 45;

Коркинская – 3, 5;

Мира – 55, 61;

Обухова – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11;

Первого Спутника – 25, 27, 29, 31;

Павелецкая – 14, 15, 16, 18, 20, 22а;

Румянцева – 1, 5, 34;

Социалистическая – 56, 64;

Сталеваров – 1, 1а, 3, 3а, 3б, 20а, 22;

Трудовая – 1, 15, 17а, 18, 19, 21, 23, 25а, 27а, 29, 29а;

Приборостроителей – 1, 1а, 3а, 8а, 10, 10а, 16а, 22;

Ш. Металлургов – 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80а, 82, 82а, 84, 84а.

Челябинск, Виктор Елисеев

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