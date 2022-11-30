В Челябинской области из-за банкротства АИР арестовали больше 130 квартир артистов театров

Суд наложил арест на 131 квартиру, полученную артистами челябинских театров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Арбитражный суд Челябинской области арестовал 130 квартир в качестве обеспечительной меры по иску конкурсного управляющего Агентства инвестиционного развития региона Алексея Пивоварова.

Ранее управляющий потребовал отменить две сделки безвозмездного дарения, по которым в собственность правительства Челябинской области перешли 131 квартира в микрорайоне «Белый хутор». Они были заключены в 2018 году, после чего их передали артистам челябинских театров оперы и балета, а также драмы в качестве служебного жилья.

Алексей Пивоваров требует отменить спорные договоры и передать жилые помещения в конкурсную массу АИР либо взыскать из областного бюджета стоимость квартир в 393 миллиона рублей. Теперь суду предстоит дать правовую оценку документам.

Напомним, еще один иск конкурсного управляющего Агентства инвестиционного развития Челябинской области требует вернуть учреждению больше миллиарда рублей, полученных региональной казной на основании двух договоров дарения денежных средств, заключенных между АИР и министерством финансов регионат в 2017 и 2018 годах. Пока заявление управляющего оставлено без движения, так как при его подаче допущен ряд нарушений – так, Пивоваров не оплатил госпошлину. Устранить нарушения необходимо до 14 декабря.

Напомним, Агентство инвестиционного развития Челябинской области было создано в 2013 году. Его основной целью было привлечение инвесторов в регион. Однако результаты деятельности структуры, мягко говоря, оставляли желать лучшего. В итоге едва ли не единственным достижением АИР стало создание инвестиционного портала Челябинской области.

Руководство агентства очень любило ездить во всевозможные бизнес-туры, но инвесторов в регионе от этого больше не становилось. Так, например, структура должна была сопровождать резидентов ТОСЭР. Но к маю 2019 года в четырех зарегистрированных на территории Южного Урала ТОСЭР действовали лишь 14 резидентов, которые создали 280 новых рабочих мест.

В итоге в мае 2019 года власти региона приняли решение об упразднении АИР и передаче его функций фонду поддержки предпринимательства «Территория бизнеса».

Но на этом история структуры не закончилась. ФНС признала некорректным исключение из налогооблагаемой базы АНО субсидии в 1,4 миллиарда рублей, полученной АИР в 2016 году от правительства Челябинской области. Большая часть суммы (более 1 миллиарда рублей) была направлена в 2016-2017 годах на выкуп ипотечных сертификатов ЮУ КЖСИ (принадлежавшая правительству региона корпорация находилась в то время на грани дефолта). Затраты на приобретение ценных бумаг исключили из налогооблагаемой базы. Однако ФНС признала эти действия необоснованными, потребовав уплаты 412,5 миллионов рублей (налог на прибыль за 2016 и 2017 годы, пени, штраф).

АИР пыталось оспорить решение ФНС в арбитражных судах, но безуспешно. А в январе нынешнего года объявило о собственном банкротстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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