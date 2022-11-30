Замерзающим детским садом в уральской деревне занялась прокуратура

Прокуратура начала проверку информации о замерзающей группе детского сада в Чебаркульском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Чебаркуля с привлечением специалистов проводит проверку информации о нарушении температурного режима в помещении детского сада «Березка» в деревне Мельниково.

Напомним, на замерзающее помещение пожаловались родители воспитанников. По словам южноуральцев, в младшей группе дошкольного учреждения воздух прогревается лишь до +17 градусов, а бывает и 12 градусов. Дети мерзнут, постоянно болеют. Причем в старшей группе того же детского сада жарко. Как уточнили другие жители деревни, такая ситуация сохраняется в дошкольном учреждении не первый год.

В администрации Чебаркульского района рассказали, что «у вопроса есть история: обслуживающая организация выдала предписание руководству детского сада о тех мероприятиях, которые необходимо провести для нормализации температурного режима в группе. По какой-то причине заявка на работы не была оформлена».

В тот же день, как о замерзающем помещении стало известно СМИ, в детском саду побывал замглавы района, власти приняли решение составить дефектную ведомость и пообещали в выходные провести ремонтные работы. «К понедельнику станет теплее», – пообещали в администрации.

По информации областной прокуратуры, хотя проверка только началась, уже найдены нарушения в работе детского сада. «Предварительно установлено, что температурный режим соблюдается не во всех помещениях учреждения. Так, в игровом помещении детского сада температура воздуха ниже нормы на 4 градуса. ️Кроме того, проверкой выявлены нарушения санитарных и противопожарных норм», – уточнили в ведомстве.

️В прокуратуре намерены дать правовую оценку соблюдению прав воспитанников. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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