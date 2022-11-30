Бывший вице-мэр Магнитогорска не смог выйти из СИЗО

Защита бывшего высокопоставленного магнитогорского чиновника не смогла оспорить решение о продлении срока содержания под стражей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 30 ноября, областной суд отклонил апелляцию защиты бывшего замглавы Магнитогорска на постановление суда первой инстанции.

Напомним, о задержании чиновника стало известно 13 сентября. По версии следствия с августа по сентябрь нынешнего года он вместе с начальником одного из МУПов Магнитогорска получили от представителя коммерческой организации не менее 1,5 миллиона рублей за помощь в заключении контрактов с муниципальным предприятием.

Экс-чиновника отправили в СИЗО сначала на два месяца – до 13 ноября. В ноябре Правобережный районный суд Магнитогорска продлил меры пресечения в виде содержания под стражей еще на 1 месяц – до 13 декабря.

«Не согласившись с продлением меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, указав на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу, на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста», – рассказали в прокуратуре.

Однако областной суд оставил решение предыдущей инстанции в силе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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