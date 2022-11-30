В Челябинской агломерации стартует очередной этап оптимизации маршрутной сети

Жителям Челябинской агломерации напомнили об изменениях маршрутной сети общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», очередной этап оптимизации маршрутной сети Челябинской агломерации начнется уже завтра, 1 декабря.

В рамках изменений запускается два новых социальных автобусных маршрута. Автобус №95 «Чичерина – Преображенское кладбище» будет ходить каждые выходные. Стоимость проезда за наличный расчет – 38 рублей, за безналичный расчет – 33 рубля, транспортной картой – 33 рубля (пересадочный на 60 минут с одной пересадкой – 38 рублей).

Автобус №131 «Поселок Рощино – село Долгодеревенское». Это второй внутримуниципальный маршрут Сосновского района в Челябинской агломерации. Стоимость проезда по полному маршруту – 33 рубля при оплате банковской картой, наличными – 38 рубля; внутри границ сельских поселений, а также по маршруту микрорайон «Светлый» ↔ Новое поле / Новое поле ↔ «Учхоз» – 25 рублей при оплате банковской картой, наличными – 30 рублей.

По 4 маршрутам корректируется трасса движения. Так, трамвай №5 «Завод Колющенко – ЧЭМК» на одном из участков будет следовать по улице Труда (ранее – по улице Карла Маркса).

Автобус №7 «Политехникум – поселок ОПМС-42» выйдет на улицы Гагарина, Копейское шоссе и Енисейскую (в остальном – без изменений).

Автобус №27 «Фатеевка – Пригородный вокзал» с 1 декабря будет следовать с заездом к пригородному железнодорожному вокзалу.

Автобус №51 «Сосновка – Братьев Кашириных» теперь меняет направление движения и с остановки «Алое поле» будет отправляться не на железнодорожный вокзал, а на северо-запад.

Кроме того, два автобусных маршрута приостанавливают свою работу: №16 «ЧМК – ЮУРГУ» и №77 «Поселок ОПМС 42 – Петра Столыпина».

Наконец, на улицы города снова выйдут автобусы-гармошки. Первые три 3 единицы запустят на маршрут №64.

Челябинск, Виктор Елисеев

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