Большая часть Металлургического района осталась без отопления

В Металлургическом районе Челябинска без тепла остались несколько сотен домов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, к устранению серьезной аварии на тепловых сетях подключилось руководство города.

Напомним, ранее стало известно об отключении теплоснабжения в 140 многоквартирных домах Металлургического района. Однако ситуация оказалась серьезнее.

«В Металлургическом районе продолжаются аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения. В настоящий момент на месте работает заместитель Главы города Челябинска Александр Астахов и руководитель МУП «ЧКТС» Роман Шершнев», – рассказали представители городских властей.

По данным пресс-службы, без тепла и горячего водоснабжения остаются 156 многоквартирных и 168 частных домов, 17 детских садов, 17 учебных и 2 лечебных учреждения, 22 административных здания. На пониженных параметрах 175 многоквартирных и 151 частный дом, 5 детских садов, 3 лечебных и 4 учебных заведения, 28 административных зданий.

«Работы будут вестись непрерывно до устранения повреждения. Ситуация находится на постоянном контроле главы города Натальи Котовой», – заявили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»