«Определенные недостатки»: в Челябинске по детской больнице гуляет ветер

Челябинка с сыном сбежали из детского отделения больницы из-за холода и сквозняков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Челябинска, попавшая в детское отделение ГКБ №9 с четырехлетним ребенком, не выдержала в больнице и трех дней.

По словам горожанки, поступили они в лечебное учреждение с диагнозом ОРВИ. У ребенка долго держалась температура 40 градусов, и когда бригада «скорой помощи» увезла мать с сыном в больницу, челябинка решила остаться под наблюдением врачей.

Чтобы лишний раз не контактировать с другими больными, взяли платную палату. Но помещение оказалось с «сюрпризом»: из окна нещадно дуло. Заложенное в проем одеяло не слишком помогало, а через пять минут после размещения ребенка окно и вовсе раскрылось настеж. На пол полетела ручка конструкции. Попытки самой челябинки, а затем и медбрата закрыть окно результата не принесли, и женщина попросила перевести их в другое помещение.

Просьбу медики выполнили. Но и в новой палате семью ожидало то же самое. «Из окна дуло. Я заставила его матрасом из детской кроватки, но ты лежишь на кровати и чувствуешь дуновение ветра на себе, – цитирует 74.ru горожанку. – А так как ребенок с высокой температурой, я его одеялом укрывать не могу по всем правилам, потому что температура должна выходить, я его нагревать не должна. И вот он лежит под простынкой, при этом на него дует из окна, батареи шпарят на полную, получается какая-то адская смесь. В итоге на третий день, когда ударили морозы, мы просто уехали домой».

Интересно, что недавно именно в этом отделении провели ремонт. Но новые окна подвели. В ГКБ №9 подтвердили, что проблема, действительно, существует: «В ходе эксплуатации нового отделения выявлены определенные недостатки в герметичности оконных конструкций. В связи с холодной погодой это стало очевидным».

В учреждении заверили, что работы по утеплению оконных проемов уже ведутся, и до конца недели должны быть завершены. Пока же пациентов пытаются согревать с помощью разрешенных к использованию масляных радиаторов и одеял.

Челябинск, Виктор Елисеев

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