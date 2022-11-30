На Южном Урале резко снизился индекс производства

Падение индекса производства в октябре 2022 года превысило 5%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в январе – октябре 2022 года индекс промышленного производства снизился в Челябинской области по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 1,5%. Таковы данные, опубликованные Челябинскстатом.

При этом в сравнении с октябрем 2021 года падение составило 0,7%, а вот по сравнению с сентябрем 2022 года октябрьский ИПП снизился сразу на 5,2% (в 2021 года рост за октябрь составил 1,2%).

Интересно, что из видов экономической деятельности рост по итогам десяти месяцев 2022 года показала пока только добыча полезных ископаемых, прибавившая 1,9%. Обрабатывающие производства просели на 1,2%, обеспечение электроэнергией, газом и паром – на 5,7%, водоснабжение, водоотведение и обращение ТКО – на 14,6%.

Практически не изменились объемы добычи металлических руд (рост всего на 0,8%), зато южноуральские предприятия существенно нарастили извлечение прочих полезных ископаемых (+5,9%).

Падение по итогам января – октября продемонстрировали производство пищевых продуктов (-2,5%), производство кокса и нефтепродуктов (-3,9%), химическая промышленность (-6,6%), деревообработка (-7,8%). Лидирует в этом списке металлургия, потерявшая по итогам десяти месяцев года 8,2% объемов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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