Южный Урал встретит декабрь морозами

В Челябинской области похолодает до -33 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, в первые дни декабря ночные температуры в регионе будут находиться в районе 30 градусов мороза.

В ночь на четверг, 1 декабря, в области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшой снег. Температура воздуха -18, -23, при прояснении до 28 градусов мороза. Днем потеплеет до 12-17 градусов ниже нуля.

В пятницу и субботу будет преимущественно без осадков. Температура ночью в пятницу -20, -25 градусов, в низинах – до 30 градусов ниже нуля. Днем -14, -19 градусов по Цельсию.

В субботу, 3 декабря, ночью в низинах столбик термометра опустится до 33 градусов мороза, в остальных районах синоптики обещают -23, -28 градусов. Днем на крайнем юге ожидается 22 градуса ниже нуля, на остальной территории Южного Урала -12, -17 градусов.

В Челябинске в следующие трое суток будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в четверг ночью ожидается -20, -22 градуса, днем – 14-16 градусов ниже нуля. В пятницу ночью синоптики обещают 23-25 градусов мороза, днем -16, -18. В ночь на субботу похолодает до 26-28 градусов ниже нуля, днем ожидается 15-17 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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