«Трактор» посыпался в принципиальном поединке с «Барысом»

Челябинский «Трактор» проиграл дома казахстанскому «Барысу».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», игра у челябинцев не заладилась с самого начала.

Зато «Барыс» своего не упускать не стал, и после первой же атаки открыл счет. Сделал это в начале 4-й минуты матча Михаил Рахманов с подачи Дмитрия Гуркова.

Второй период превратился для хозяев в настоящий кошмар. На 22-й минуте встречи Адиль Бекетаев отправляет в ворота черно-белых вторую шайбу. Две минуты спустя Алекс Грант утраивает преимущество гостей – 3:0.

На 29-й минуте встречи Михаил Горюнов-Рольгизер размачивает счет – 1:3. Но эта шайба оказалась единственной у челябинцев сегодня.

На 53-й минуте Никита Михайлис реализует численное большинство и ставит точку – 4:1 в пользу «Барыса».

В итоге после третьего поражения подряд челябинцы покидают восьмую строчку таблицы Восточной конференции, уступая ее «Барысу».

Следующий матч «Трактор» проведет 2 декабря в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Челябинск, Виктор Елисеев

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