Просроченная задолженность южноуральцев превысила 22 миллиарда рублей

Просрочка по розничным кредитам в Челябинской области выросла почти на 2,5 миллиарда рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе коллекторского агентства «Долговой консультант», объем просроченной розничной задолженности по кредитам в Челябинской области составил на 1 ноября текущего года 22 миллиарда 380 миллионов рублей.

За 10 месяцев уровень просрочки вырос на 11,7% (2 миллиарда 346 миллионов рублей). Теперь доля просроченных кредитов в портфеле займов без учета ипотеки составляет 7,7%.

В целом по России банковская розничная просроченная задолженность без учета жилищных (ипотечных) кредитов с начала года выросла более чем на 15% или на 134 миллиарда рублей.

Только за октябрь она увеличилась сразу на 29 миллиардов рублей или на 30% по отношению к сентябрю. Программы реструктуризации или вмененное кредиторам обязательство списывать задолженность не помогают остановить прогрессирующий прирост, отмечают эксперты.

На начало ноября 2022 года общий объем просроченных розничных кредитов (без учета ипотечных) окончательно закрепился выше отметки в 1 триллион рублей, превысив 1 триллион 15 миллиардов. С января 2022 года по октябрь включительно портфель проблемных кредитов (продолжительность неплатежей превышает 90 дней) увеличился на 134,2 миллиарда рублей.

Общая задолженность по розничным неипотечным кредитам составляет 12,9 триллиона рублей, таким образом, доля проблемных ссуд в розничных портфелях банков достигла 7,9%, увеличившись за октябрь на 0,2 процентных пункта. Для сравнения, в ипотечном портфеле этот показатель не превышает 0,5%.

Прирост проблемной розничной банковской задолженности зафиксирован во всех регионах страны.

«Как мы и предполагали, темп прироста просроченной задолженности ускоряется, постепенно подбираясь к реальным итогам осеннего всплеска неплатежей, – отмечают эксперты. – Поскольку ссуда отражается в статусе проблемной только спустя 90 дней неплатежей, сейчас мы наблюдаем трудности, возникшие у заемщиков в июле и ранее».

Челябинск, Виктор Елисеев

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