Власти Челябинска не заплатят за укладку асфальта в снег в центре города

В мэрии заявили, что не будут платить за «снежный ремонт» в центре Челябинска.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, администрация Челябинска проверила факт нарушения технологии дорожным подрядчиком на улице Цвиллинга, пересечении Тимирязева и Орджоникидзе.
Напомним, в начале ноября челябинцы с удивлением заметили, что рабочие укладывают асфальт прямо в снег. О происходящем сообщили общественникам, а те потребовали, чтобы власти проверили сомнительную практику.
«Вердикт: технология действительно нарушена, эти работы не будут приняты и оплачены. А в случае, если весной покрытие сойдет вместе со снегом, переделывать его подрядчик будет за свой счет. Так пообещали в администрации», – рассказали в общественной организации.
Челябинск, Виктор Елисеев
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