Южноуральских водителей призвали исключить дальние поездки

Водителей Челябинской и Курганской областей призвали к осторожности из-за осложнения ситуации на дорогах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал», по прогнозам синоптиков с 1 по 4 декабря в большинстве районов Челябинской и Курганской областей ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

В связи с этим ФКУ Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть особенно внимательными за рулем, по возможности исключить поездки на дальние расстояния, максимально ответственно готовиться к выезду, не забыв проверить исправность транспортного средства, наличие топлива, средств связи, теплых вещей.

Подрядные организации обеспечили круглосуточное патрулирование федеральных автомобильных дорог, а также дежурство спецтехники.

Дорожники постараются оказать всевозможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7982 331 37 84 (WhatsApp).

Челябинск, Виктор Елисеев

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